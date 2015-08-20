Росія має намір наступного тижня відправити черговий "гумконвой" на Донбас

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова МНС Росії Володимир Пучков.

«Сьогодні за дорученням уряду Російської Федерації пішов черговий, 36-й, гуманітарний конвой для підтримки жителів Донецької та Луганської областей України. Ми направили понад 600 тонн підручників для школярів. І наступним конвоєм – 27-го числа, ми повністю завершимо цю велику роботу», - сказав Пучков на нараді «Про готовність системи освіти до початку нового навчального року» під головуванням прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

При цьому Медведєв зауважив: «Це важливо, хоча це гуманітарна місія, це все-таки не Російська Федерація. Це наша допомога суміжним регіонам, які перебувають у важкому становищі».

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При цьому Медведєв заявив, що треба звернути особливу увагу на освіту дітей, які вимушено залишили територію України «у зв'язку з відомими подіями».

«Це й ті, хто ще має йти просто в дитячий садок, і самі школярі. Регіональна влада для них бронює місця в освітніх закладах», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 серпня, 36-й так званий «гуманітарний конвой» МНС Росії вторгся на Донбас.

Як стверджують у російському МНС, «у складі колони понад 100 автомобілів, які везуть понад 1000 тонн гуманітарних вантажів, що складаються з самого необхідного набору продуктів для життєзабезпечення населення Донецької та Луганської областей, таких як макаронні вироби, борошно, цукор та консерви».

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі російські «гумконвої» спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».