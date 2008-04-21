Учені закликають зупинити “антиукраїнську істерію” в Росії

Українські вчені закликають російських колег зупинити “антиукраїнську істерію” в Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту відкритої політики, відповідне звернення ухвалили учасники Конференції Академії наук вищої школи України – авторитетної громадської наукової асоціації, що об’єднує понад 250 провідних учених, які працюють в університетах нашої держави та багатьох інших країн світу, зокрема й Російської Федерації.

“Учені України прагнуть підтримання й поглиблення взаємовигідних контактів з російськими колегами. Тому нас вельми тривожить те, що упродовж останнього часу державне керівництво Російської Федерації, високопоставлені військові дозволяють собі повчати Україну в тональності, неприпустимій для практики рівноправних міждержавних відносин, більше того – погрожують їй застосуванням сили у випадку, якщо наша держава зважиться на небажані з погляду Кремля кроки й рішення”, - зазначають підписанти звернення.

Українські вчені закликають своїх російських колег усвідомити, що рішення нашої держави про участь у тій або іншій системі колективної безпеки жодною мірою не загрожуватиме безпеці й інтересам Росії. Водночас вони зазначають, що “розгорнута російськими правлячими елітами антиукраїнська істерія вже негативно позначається на атмосфері довіри й дружби між нашими народами. Згортаються потрібні для обох країн наукові й інноваційні проекти”.

Вчені закликають російських колег використати увесь свій вплив у суспільстві для того, щоб не допустити дальшої ескалації недружніх, образливих щодо України заяв, які неминуче матимуть наслідком погіршення відносин між двома сусідніми народами. Зі свого боку, українські учені прагнутимуть і надалі підтримувати й розвивати весь спектр українсько-російського наукового співробітництва, вважаючи його важливим складником формування нормальних, по-справжньому дружніх, рівноправних і добросусідських українсько-російських відносин.

Як повідомив президент Академії наук вищої школи України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Микола ДРОБНОХОД, конференція академії водночас закликала всі наукові асоціації України підтримати це звернення.