З полону бойовиків звільнено ще одного волонтера – радник міністра оборони

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав радник заступника міністра оборони Василь Будик.

"Ще одна успішна операція! В результаті успішних переговорів, проведених об'єднаної групою, був звільнений після багатомісячного полону сумський волонтер... Ще одна мати сьогодні буде щаслива!", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 21 серпня були звільнені чотири українських волонтера, які перебували в полоні в Донецьку.