З полону бойовиків звільнено ще одного волонтера – радник міністра оборони
14:22, 22 серпня 2015Суспільство
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В результаті успішних переговорів з полону звільнено ще одного волонтера.
Ще один волонтер звільнений з полону бойовиків / facebook.com/Budik.v.v
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав радник заступника міністра оборони Василь Будик.
"Ще одна успішна операція! В результаті успішних переговорів, проведених об'єднаної групою, був звільнений після багатомісячного полону сумський волонтер... Ще одна мати сьогодні буде щаслива!", - написав він.
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Як повідомляв УНІАН, 21 серпня були звільнені чотири українських волонтера, які перебували в полоні в Донецьку.
Ще одна успішна операція!В результаті успішних переговорів проведених об'єднаної групою, був звільнений після мно...Posted by Basile Budik on 22 серпня 2015 р.
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