Порошенко з родиною помолився за Україну в Софійському соборі

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, у Софійському соборі предстоятелі церков і керівники релігійних організацій виголосили молитви за нашу державу.

Вони просили Україні миру та процвітання, а її народу та тим, хто боронить державу, — Божого захисту і благословення.

Молитви виголосили предстоятель Української православної церкви (Київський патріархат) Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет; предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський і всієї України Онуфрій; верховний архієпископ Києво-Галицький Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук; єпископ Української православної церкви в Канаді (представник Вселенського патріарха) Іларіон; архієпископ Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні Петро Мальчук; головний рабин Об'єднання іудейських релігійних організацій Яков Дов Блайх; муфтій Духовного управління мусульман України Тамім Ахмед; президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант.

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Після цього хор виконав духовний гімн «Боже Єдиний, Великий, нам Україну храни!», а родина президента встановила свічки.

Разом з главою держави та його родиною у молитві взяли участь голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк та секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.