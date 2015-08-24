У Києві відбувся Марш Незалежності (фоторепортаж)

На Хрещатику у Києві відбувся Марш Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому заході взяли участь президент України Петро Порошенко, члени уряду, інші високопосадовці, екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко.

Захід з нагоди 24-ї річниці Незалежності України розпочався з підняття Державного Прапору на флагштоці на Майдані Незалежності під салютні залпи гармат.

На головну вулицю столиці подивитися на Марш прийшли тисячі киян та гостей столиці.

Міністр оборони Степан Полторак разом з командувачем Сухопутних військ Анатолієм Пушняковим здійснили об’їзд та привітали з Днем Незалежності особовий склад Збройних сил України та Національної гвардії.

Після промови глава держави вручив командирам частин та підрозділів Збройних сил, які брали та беруть участь в антитерористичної операції на сході України, бойові знамена зі стрічками “За мужність”.

Після цього зведені військові підрозділі пройшли урочистим маршем Хрещатиком. У Марші Незалежності взяли участь 2,3 тис. військовослужбовців.