У Києві відбувся Марш Незалежності (фоторепортаж)
Захід з нагоди 24-ї річниці Незалежності України розпочався з підняття Державного Прапору на флагштоці на Майдані Незалежності під салютні залпи гармат
На Хрещатику у Києві відбувся Марш Незалежності.
Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому заході взяли участь президент України Петро Порошенко, члени уряду, інші високопосадовці, екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко.
Захід з нагоди 24-ї річниці Незалежності України розпочався з підняття Державного Прапору на флагштоці на Майдані Незалежності під салютні залпи гармат.
На головну вулицю столиці подивитися на Марш прийшли тисячі киян та гостей столиці.
Міністр оборони Степан Полторак разом з командувачем Сухопутних військ Анатолієм Пушняковим здійснили об’їзд та привітали з Днем Незалежності особовий склад Збройних сил України та Національної гвардії.
Після промови глава держави вручив командирам частин та підрозділів Збройних сил, які брали та беруть участь в антитерористичної операції на сході України, бойові знамена зі стрічками “За мужність”.
Після цього зведені військові підрозділі пройшли урочистим маршем Хрещатиком. У Марші Незалежності взяли участь 2,3 тис. військовослужбовців.