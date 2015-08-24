Захист Савченко очікує вироку в її справі наприкінці вересня – на початку жовтня

Про це сказав адвокат Савченко Ілля Новіков, повідомляє Радіо Свобода.

«Суд у Донецьку (Ростовська область Росії) почнеться не раніше, ніж наступного тижня, і це буде лише друга черга попереднього слухання. Коли відбудуться основні слухання, мені поки що точно незрозуміло. Але я думаю, що до кінця вересня – на початку жовтня ми будемо мати вирок», – сказав Новіков.

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Адвокат також додав, що цього тижня, 27 серпня, Московський міський суд розглядатиме апеляцію на продовження арешту Савченко. «Арешт продовжили 10 липня, і лише тепер у Московського міськсуду дійшли руки до апеляції», – заявив адвокат.

За його словами, Басманний суд Москви 14-16 вересня розгляне апеляцію на рішення суду, який визнав законним те, що Савченко не відпустили на весняну сесію ПАРЄ.

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Як повідомлялося, 21 серпня Ростовський обласний суд відмовився перенести розгляд справи Савченко в Москву. Процес і далі буде розглядатися в Донецьку Ростовської області Росії.