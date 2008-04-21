Політолог Кулик оголосив мінісенсацію про рейтинг блоку Черновецького
Якби вибори відбулися найближчим часом...
Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК пояснює зростання рейтингу нинішнього Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО діяльністю його команди і тим, що серед усіх кандидатів у мери він виявився єдиним господарником.
Про це експерт сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, де було оприлюднено результати соціологічного дослідження електорального настрою киян.
За результатами дослідження, на лідерських позиціях серед кандидатів у мери Києва перебуває Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Його рейтинг у порівнянні з березнем зріс на 8,2% і зараз становить 32,3%.
«Досить сильні позиції мера обумовлені діяльністю його команди. Серед величезної кількості політиків та політиканів, що балотуються в мери столиці, ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виявився єдиним господарником», - сказав директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства.
Разом з тим, якби вибори до Київради відбулися найближчим часом, Блок Черновецького отримав би 24,1%, що на 10,4% більше, ніж у березні. «Таке зростання рейтингу Блоку Черновецького є певною мінісенсацією, - вважає В.КУЛИК. – Перш за все це обумовлено активізацією роботи з виборцями».
Опитування проводилося з 10 по 18 квітня цього року. У дослідженні взяли участь 1200 респондентів. Похибка становить 3%.