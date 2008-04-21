Політолог Кулик оголосив мінісенсацію про рейтинг блоку Черновецького

Директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК пояснює зростання рейтингу нинішнього Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО діяльністю його команди і тим, що серед усіх кандидатів у мери він виявився єдиним господарником.

Про це експерт сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН, де було оприлюднено результати соціологічного дослідження електорального настрою киян.

За результатами дослідження, на лідерських позиціях серед кандидатів у мери Києва перебуває Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Його рейтинг у порівнянні з березнем зріс на 8,2% і зараз становить 32,3%.

«Досить сильні позиції мера обумовлені діяльністю його команди. Серед величезної кількості політиків та політиканів, що балотуються в мери столиці, ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ виявився єдиним господарником», - сказав директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства.

Разом з тим, якби вибори до Київради відбулися найближчим часом, Блок Черновецького отримав би 24,1%, що на 10,4% більше, ніж у березні. «Таке зростання рейтингу Блоку Черновецького є певною мінісенсацією, - вважає В.КУЛИК. – Перш за все це обумовлено активізацією роботи з виборцями».

Опитування проводилося з 10 по 18 квітня цього року. У дослідженні взяли участь 1200 респондентів. Похибка становить 3%.