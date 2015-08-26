Восени з’явиться український серійний зразок безпілотника

Про це заявив Сергій Пінькас, перший заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" в ефірі на "5 каналі".

Він запевнив, що замовлення уже розміщені на підприємствах: "Що стосується, наприклад, безпілотних літальних апаратів, то вже на двох підприємствах концерну розміщені відповідно до державного оборонного замовлення ці самі замовлення – там є колектив людей, що займається розробкою відповідно до графіків".

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За даними посадовця, восени Україна отримає перші серійні безпілотними виключно з вітчизняних комплектуючих: "Наприклад, в листопаді буде запропонований серійний зразок – вже не дослідний, а серійний, який вже пройшов випробування – безпілотного апарату, що вже абсолютно повністю збирається в Україні з українських комплектуючих".