Сьогодні вперше в історії України відбудеться наймасовіше тестування знань

512 тисяч школярів мають відповісти на запитання з української мови та літератури за 180 хвилин. Тестування проведуть у спеціальних приміщеннях, за пронумерованими партами.

Для забезпечення таємниці тестування задіяні майже 8 тисяч міліціонерів. Тести привезли у спеціальних опломбованих контейнерах.

Прем‘єр Юлія Тимошенко заявила, що незадоволена підготовкою до проведення тестування, а на позачерговому засіданні уряду міністри вирішили послухати думку громадськості – батьків і вчителів. Розширене зібрання Кабміну заплановане на завтра. Але тести скасовувати не будуть, обіцяють урядовці.

Галас навколо зовнішнього оцінювання здивував Президента України, який вважає, що забезпечити тестування на належному рівні – безпосереднє завдання уряду.

З відповідями на результати тестів можна буде ознайомитися вже сьогодні, через Інтернет, повідомляє ICTV.