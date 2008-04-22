Ющенко забрав половину Кабміну до Львова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Львова, де під його головуванням відбудеться засідання Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках засідання Координаційної ради буде підписано декларацію про створення Ради міст України та Польщі, у яких проходитиме фінальна частина Євро-2012.

Президента у поїздці супроводжують віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр освіти і науки Іван ВАКАРЧУК, міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Також у складі делегації - ряд заступників міністрів і заступники глави Секретаріату Президента, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, голова Національного агентства України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО.