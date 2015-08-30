Ківалов прокоментував проникнення активістів у будівлю підконтрольного йому університету

Про це Ківалов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні так званими активістами було скоєно кримінальний злочин. Нехай його офіційно кваліфікують правоохоронні органи. Але...

Що це було - розбій? незаконне проникнення в приміщення, що належить Міжнародному гуманітарному університету?... Хто б що б не говорив, це - повний бєспрєдєл. І якщо хтось думає, що таке може трапитися з Ківаловим, а зі мною немає - дуже помиляється!», - написав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні активісти увірвалися в Будинок прийомів Міжнародного гуманітарного університету, підконтрольного Ківалову.

В Одесі цей будинок на березі Чорного моря називають «Замок Гаррі Поттера».

На фотознімках, викладених у соцмережах на сторінках «Автомайдан-Одеса» і «Рада громадської безпеки», зображені активісти в особняку, внутрішній інтер'єр, який вражає розкішшю, є тенісний корт тощо, а також – зламані ворота, що ведуть на території комплексу.

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На місце прибули правоохоронці, які видворили активістів за територію Будинку прийомів і стали живим ланцюгом перед входом.

Разом з тим у відділі зв'язків з громадськістю регіонального главку МВС заявили, що активісти увірвалися у «приватний будинок одного з народних депутатів України».