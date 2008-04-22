УБОЗ заарештував «Карася» і «Пушкіна»

На Львівщині співробітники УБОЗ викрили злочинне угруповання здирників.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУБОЗ МВС України, за матеріалами Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України у Львівській області слідчим відділом Стрийського міськвідділу порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 (вимагання) та за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України щодо п’ятьох учасників угруповання.

За ґратами, зокрема, опинився лідер ОЗУ - уродженець Єнакієвого Донецької області, раніше тричі судимий Володимир (1956 р.н.), знаний у кримінальних колах на прізвисько «Карась». Заарештовано і найближчого помічника «Карася» – місцевого мешканця, раніше тричі судимого Андрія (1969 р. н.), відомого у злочинному світі на прізвисько «Пушкін».

Як встановили оперативники УБОЗ, учасники угруповання під погрозою фізичної розправи вимагали у директора одного з ТОВ сплатити данину в розмірі 12 тисяч доларів. Під час передачі половини від цієї суми здирників затримали бійці підрозділу швидкого реагування «Сокіл» УБОЗ Львівської області. Під час особистого огляду «Карася» правоохоронці вилучили пістолет «ТТ», споряджений магазином та патронами.

Триває слідство. Правоохоронці перевіряють зловмисників до злочинів, скоєних на території Львівської та інших областей.