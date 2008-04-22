Добкін обіцяє встановити пам’ятник жертвам УПА

Міський голова Харкова Михайло ДОБКІН обіцяє встановити у Харкові пам`ятник «жертвам, які полягли від рук вояків Української повстанської армії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у коментарі М.ДОБКІНА з приводу ухвали Харківської міськради щодо законності встановлення пам’ятного знаку на честь воїнів УПА в Молодіжному парку Харкова, який розміщений на сайті «Газеты по-харьковски».

«Виберемо гідне місце і встановимо. Це також буде серед того, що ми робимо для тих харків`ян, які лише готуються стати дорослими людьми, для того, щоб ми не втратили ціле покоління, яке намагаються виховувати на прикладах Шухевича та інших», - передає слова М.ДОБКІНА газета.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня на сесії міськради депутати ухвалили рішення відмінити рішення міськради № 371 від 30.09.1992 року, яким була дана згода на встановлення пам`ятного знаку на честь 50-річчя Української Повстанської Армії в Молодіжному парку Харкова.«За» висловилися 80 депутатів, «проти» -3.

Протягом багатьох років поблизу пам’ятного знака воїнам УПА представники національно-демократичних сил області проводили акції на честь вшанування вояків УПА, жертв політичних репресій і проти злочинів тоталітарного режиму.

14 жовтня 2006 року біля пам’ятного знака сталися сутички, спровоковані, зокрема, представниками лівих сил і Партії регіонів.

Роком раніше пам’ятний знак воїнам УПА був знесений, відповідальність за це взяла на себе російська організація Євразійський союз молоді.