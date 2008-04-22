Аварія на трасі Київ-Одеса: 4 загиблих

Сьогодні, близько 7.00 на 39-му км автодороги Київ-Одеса поблизу с. Хлепча Васильківського району Київської області автомобіль "Tойота" виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем "Деу-Ланос".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водій і троє пасажирів автомобіля "Деу-Ланос" від отриманих травм загинули на місці події, а водій "Tойоти" отримав тяжкі тілесні ушкодження і госпіталізований до Васильківської райлікарні.