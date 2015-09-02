Суд заарештував двох учасників сутичок під стінами Ради

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці двом затриманим за підозрою в участі в масових заворушеннях у Верховної Ради 31 серпня, передає LB.ua.

Заарештовані Артем Форманюк та Михайло Баліоз. Підозрюваним інкримінується участь у масових заворушеннях, які спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 294 КК). Санкція цієї статті - від 8 до 15 років в'язниці.

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Баліозу також інкримінується ч 3 ст. 345 КК - умисне завдання працівникові правоохоронного органу травми. Санкція цієї статті - від 5 до 12 років в'язниці. Два співробітники міліції заявили, що Баліоз їх бив.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня через зіткнення під Радою затримали 18 осіб, двоє з них – бійці батальйону "Січ".

"Наразі, в рамках ст. 208 КПК України затримано 18 осіб. З них двоє бійців батальйону МВС "Січ", один з яких підозрюваний у застосуванні бойової гранати РГО проти правоохоронців. Обидва нещодавно написали рапорти на звільнення за власним бажанням", - йдеться у повідомленні радника глави МВС Шкіряка.