Круглий стіл: Зміни до законодавства як рушійний фактор розвитку українського кіновиробництва

Тези до обговорення: Проблема визначення року виробництва фільму. Чинне законодавство оперує поняттям «року виробництва», тоді як не існує формального і легкого для перевірки критерію для визначення цього показника. Необхідність внести зміну, відповідно до якої російські серіали і фільми заборонятимуться не за роком виготовлення, а за роком першого оприлюднення (за копірайтом)?

Проблема безкарності за порушення. Встановлення на законодавчому рівні юридичної відповідальності заявника за подачу в Держкіно недостовірних відомостей, та способів перевірки такої інформації – єдиний механізм, який спрацює?

Проблема розрізнення фільмів, створених у ко-продукції з російськими кіновиробниками, та фільмів виробництва держави-агресора. Чи вирішить законодавче запровадження бальної системи оцінки цю проблему?

Проблема «розмитості» критеріїв антитоталітарного закону. Як удосконалити?