У центрі Запоріжжя пролунав вибух: невідомі кинули гранату в офіс бізнесмена

Як повідомляє Громадське ТБ, невідомі кинули гранату у подвір’я офісу впливового запорізького бізнесмена, керівника однієї з потужних ОПГ міста, Євгенія Анісімова, якого ЗМІ називають "екс-смотрящім" регіону. За інформацією журналістів, він контролював фінансові потоки з комунальних підприємств міста.

Будівля знаходиться у центрі міста, неподалік від бульвару Шевченка та мерії. Мешканці міста називали його "золотим офісом". Повідомлень про жертв наразі немає. За свідченням очевидців, вибух було чутно на центральних вулицях Запоріжжя, у мешканців будинків поруч дзвеніли шибки.

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Наразі на місці інциденту працює міліція, кінологи та криміналісти, МВС наразі не коментувало ситуацію.

Анісімов, охрещений пресою "наглядачем за містом", був затриманий 21 жовтня 2013-го у аеропорту Бориспіль. Його звинувачували у здирстві, стаття за це передбачає до 12 років ув’язнення. Анісімов пробув за ґратами три місяці, 27 січня 2014-го Печерський райсуд Києва змінив йому запобіжний захід на домашній арешт. У березні правоохоронці не знайшли його за місцем проживання, після чого він був оголошений у міжнародний розшук.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві Служба безпеки України ліквідувала терористичну групу, яка планувала теракти в столиці. За даними деяких українських ЗМІ, терористична група планувала підірвати житловий будинок на Оболоні.