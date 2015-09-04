"Ти що, забувся трохи, га?": у Харкові міліціонери побили темношкірого студента (відео)

Двоє іноземців сиділи на зупинці громадського транспорту, коли до них підійшли двоє міліціонерів і попросили надати документи, передає "Дозор".

Після цього міліціонер почав бити одного зі студентів і разом з напарником заштовхав хлопця до машини ногою.

Дії міліціонерів зняв на відео харків'янин Кирило, який у цей момент перебував на тій же зупинці.

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«Вони взяли його студентський і сказали, що це не документ. Темношкірий запитав: «Як це не документ?», і почав пояснювати, що йому його в інституті видали і сказали, що документ. Міліціонер дав йому по обличчю і сказав «Заспокойся», - розповів очевидець.

При цьому на адресу іноземця з боку міліціонерів звучали такі фрази: «Ти що, забувся трохи, га?», «Взагалі вже зажерлися чи що?» та «Ти у мене зараз мочитися будеш, гнидо».

За словами очевидця Кирила, після цієї фрази він заступився за хлопців і почав просити міліціонерів показати документи.

«Саме із-за цієї фрази я і почав розмовляти з ними - злякався за хлопців», - пояснює Кирило.

Тільки завдяки втручанню очевидців міліціонери відпустили студентів і один з правоохоронців навіть показав свої документи.

Іноземець хотів прямо на місці скласти заяву, але міліціонери відповіли, що у них закінчилися бланки, тому він написав її на наступний день, а також зняв побої.

При цьому на сайті ГУ МВС України в Харківській області з цієї нагоди написали, що зараз проводиться службова перевірка, про результати якої буде повідомлено громадськість.