В ОБСЄ розповіли, якою мовою ведеться навчання дітей у школах на окупованій "ЛНР" території

Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ.

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"Директор початкової і середньої школи в підконтрольному "ЛНР" Жовтому сказав спостерігачам, що в цілому 85 дітей були зараховані до школи порівняно з 130 в 2014 році. "Міністерство освіти" "ЛНР" доставило підручники для учнів класів 1, 2, 10 і 11. Він сказав, що, за рішенням шкільної ради в 2015 році, всі предмети в даний час викладаються російською, і уроки української були скорочені з п'яти до чотирьох годин на тиждень", - йдеться в тексті звіту.

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У свою чергу директор школи у Металісті сказав, що шкільна рада прийняла нову навчальну програму в цьому році, і тепер усі предмети викладаються російською мовою. У школі цього селища до початку навчання приступили 120 учнів, хоча в 2014 році їх було 220.