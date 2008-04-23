Ющенко поїде на ЧАЕС

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Київської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета поїздки – відвідання Чорнобильської АЕС напередодні чергової дати трагедії на цій станції.

Планується, що В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах щодо подальшого гарантування безпеки ЧАЕС, а саме – буде присутній на відкритті пускового комплексу першої черги Комплексу «Вектор» (з переробки радіоактивних відходів). Це перше за роки незалежності України введення в експлуатацію комплексу з безпечного захоронення відходів.

Також Президент спостерігатиме за вивантаженням останньої паливної збірки з реактора третього блоку ЧАЕС. Цим фактично завершується виконання доручення глави держави від 5 грудня 2005 року, дане ним під час останнього відвідування станції, щодо виведення ЧАЕС з експлуатації, адже саме вивантаження останньої паливної збірки є одним з дуже важливих етапів цього процесу.

Крім того, сьогодні о 15.00 В.ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні Національної конституційної ради.

На засіданні НКР буде представлено розроблений робочою групою проект Концепції нової Конституції. Представлена Концепція має лягти в основу проекту Конституції, який розроблятиме НКР.

Також сьогодні о 17.00 Президент України візьме участь в урочистих заходах з нагоди 10-ї річниці відкриття Монетного двору Національного банку України (вул. Меліоративна, 6).