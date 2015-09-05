У Запоріжжі на центральному пляжі згоріло кафе

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Випадкові свідки зателефонували до Служби порятунку «101» та повідомили про пожежу. На місце події негайно прибуло 7 одиниць техніки та 35 рятувальників», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Житомирі загорівся розважальний центр (фото)Загальна площа загоряння склала близько 100 кв. м. Горіли дерев’яні конструкції, елементи оздоблення та технологічне обладнання закладу.

Через півгодини вдалося ліквідували відкрите горіння, після чого проводилася розборка та проливка конструкцій з метою запобігання повторних загорянь, зазначили в ДСНС.

Під час пожежі ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування, зазначили в Держслужбі.