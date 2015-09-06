Журналіст назвав ймовірну причину "повалення" бойовика Пургіна

Про це повідомив донецький журналіст Денис Казанський в Facebook.

"За моєю інформацією, Пургіна прибрали за те, що він спробував організувати референдум про приєднання ЛДНР до Росії. Останнім часом, якщо пам'ятаєте, з'являлися такі новини. Пургін розвів бурхливу діяльність, і тим самим зривав плани Кремля щодо впихування Донбасу назад в Україну через Мінськ", - написав він.

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За словами Казанцева, саме з референдумом була пов'язана остання поїздка Пургіна в Санкт-Петербург, "вона стала останньою краплею".

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про "держпереворот" в так званій "ДНР", в результаті якого глава "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, і тимчасово виконуючим його обов'язки призначений Денис Пушилін.