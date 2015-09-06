Журналіст назвав ймовірну причину "повалення" бойовика Пургіна
"Повалення" бойовика "ДНР" Андрія Пургіна сталося через його наміри організувати референдум про приєднання так званих республік до Росії.
Про це повідомив донецький журналіст Денис Казанський в Facebook.
"За моєю інформацією, Пургіна прибрали за те, що він спробував організувати референдум про приєднання ЛДНР до Росії. Останнім часом, якщо пам'ятаєте, з'являлися такі новини. Пургін розвів бурхливу діяльність, і тим самим зривав плани Кремля щодо впихування Донбасу назад в Україну через Мінськ", - написав він.
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За словами Казанцева, саме з референдумом була пов'язана остання поїздка Пургіна в Санкт-Петербург, "вона стала останньою краплею".
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили про "держпереворот" в так званій "ДНР", в результаті якого глава "парламенту" Андрій Пургін був зміщений з посади, і тимчасово виконуючим його обов'язки призначений Денис Пушилін.