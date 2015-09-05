ЗМІ: в "ДНР" примусово відсторонили Пургіна від посади "спікера парламенту", призначивши замість нього Пушиліна

Зазначається, що рішення змістити "голову парламенту" Пургіна було прийнято на позачергових зборах даного "органу влади" бойовиків.

Російський публіцист Едуард Лімонов у своєму "Живому журналі" повідомив, що під час ухвалення рішення будівлю, в якій проходило зазначене зібрання "парламенту", було оточено озброєними людьми, лояльних Пургіну депутатів намагалися затримати.

Журналіст Олівер Керрол повідомив на своєму Twitter про те, що так званий "голова ради міністрів "ДНР" Олександр Захарченко був відсутній на засіданні, на якому приймали рішення про призначення Пушиліна.

Згідно з джерелами РИА Новости, причинами відставки керівництва "парламенту ДНР" стали претензії до керівника його апарату Олексія Александрова, який є соратником Пургіна.

Як пише Українська правда з посиланням на сепаратистський сайт, Пургін потрапив під вплив глави апарату "Народної ради" Георгія Александрова, заявив Пушилін.

Пушилін додав, що відставка Андрія Пургіна з посади голови так званої "Народної ради ДНР" пов'язана із спробою зриву засідання парламенту.

За його словами, в п'ятницю "депутатському корпусу довелося вислухати завідомо неправдиві заяви, зроблені з метою нагнітання і дестабілізації ситуації".

За повідомленнями, Пургін разом з дружиною, а також Александров, затримані бойовиками "ДНР". За іншою інформацією, затримання Пургіна не проводилося і він вільно пересувається по Донецьку.

Раніше в мережі з'явився аудіозапис телефонної розмови, в якій, ймовірно, Олексій Александров розповів, як його не пропускали з Росії в "ДНР".

Також Пургін заявив, що Пушилін в п'ятницю змусив "депутатів" голосувати за недовіру "апарату Народної ради".

Як додає РИА Новости, відсторонений від посади "спікер парламенту" так званої "ДНР" Андрій Пургін, на думку ряду депутатів", продовжить виконувати функції депутата.