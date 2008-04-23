Правильні відповіді на тести з`явилися в Інтернеті

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти вже оприлюднено правильні відповіді на завдання тесту з української мови та літератури.

Правильні відповіді розміщено у розділі ″Відповіді ЗНО-2008″.

Нагадаємо, тестування з української мови і літератури проходило вчора у 1888 пунктах тестування. За попередніми даними, тест склали 460 282 учасники зовнішнього незалежного оцінювання.

За інформацією, що надійшла до центру оцінювання якості освіти від відповідальних за пункти тестування, особливих порушень не зафіксовано. Регламентні комісії розглядають заяви, що надійшли від учасників тестування.

ICTV