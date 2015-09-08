У Росії вступив в силу вирок щодо вчителя школи за вірші на підтримку України

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, вчителя визнано винним у вчиненні дій, спрямованих на розпалювання «ненависті або ворожнечі за ознаками національності, мови й походження, вчинені публічно».

Стверджується, що на початку 2014 року у Бившева внаслідок його «особистого неприязного ставлення до росіян виник умисел на вчинення публічних дій, спрямованих на порушення ненависті й ворожнечі щодо росіян з боку української національності». 1 березня 2014 року він на своїй персональній сторінці в соціальній мережі «ВКонтакте» розмістив власного вірша під назвою «Українським патріотам».

Восени 2014 р. Кромським районним судом і судовою колегією у цивільних справах Орловського обласного суду текст вірша Бившева «Українським патріотам» був визнаний екстремістським.

При цьому наголошується, що під час судового розгляду Бившев винним себе не визнав. Він вважає дану кримінальну справу «замовною» і «політичною». Але в суді було повністю спростовано доводи підсудного про «замовний і політичний» характер цієї справи.

Як випливає з матеріалів кримінальної справи, приводом до її порушення стала заява громадянина.

«Поведінка Бившева обговорювалося на шкільній педраді, вчителя було відсторонено від посади, які він обіймав. З'ясувалося, що під час уроків навесні 2014 року Бившев негативно висловлювався на адресу президента Росії Володимира Путіна щодо подій у Криму, а також принизливо висловлювався щодо росіян, протиставляючи їм українцям на прикладі своєї матері. Під час уроків учитель Бившев принижував російську націю», - йдеться в повідомленні.

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13 липня 2015 р. Кромський районний суд визнав Бившева винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.282 Кримінального кодексу РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі за ознаками національності, мови і походження, вчинені публічно) і призначив йому покарання у вигляді 300 годин обов'язкових робіт. Також було призначено додаткове покарання з позбавленням права займатися педагогічною діяльністю строком на два роки.

«Апеляційна інстанція Орловського обласного суду 26 серпня 2015 р. залишила без зміни вирок районного суду», - йдеться в повідомленні.