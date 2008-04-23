Погода на 24 - 28 квітня

Завтра в Україні часом очікуються невеликі, на сході помірні дощі, окремі грози; лише у західній частині, Криму, а вдень і у більшості північних областей переважно без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер очікується північно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та у Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в західних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні до 17° тепла; на високогір`ї Карпат вночі 1-4° морозу, вдень 2-6° тепла.

25-26 квітня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 25 квітня у східних областях та Приазов`ї невеликий дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, 25 квітня у західних та північних, 26 квітня у східних областях місцями і в повітрі заморозки 0-3°; вдень в Україні 13-18° тепла.

27 квітня - без опадів, лише в Криму, а вдень і у Приазов`ї невеликі дощі, місцями грози; 28 квітня - у південній та східній частині дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, у західних, північних областях, а 27 квітня в Україні, крім півдня, місцями на поверхні грунту утримаються заморозки 0-3°, вдень 11-17° тепла, на крайньому заході до 20°.

У Києві у четвер вночі очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

У Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°. .

25-26 квітня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, 25 квітня місцями і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла.

27-28 квітня - без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°; вдень 12-17° тепла.