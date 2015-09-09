Сенцов розраховує, що його обміняють на когось з російських військових – сестра

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві повідомила його сестра Наталя Кочнєва.

«Олег тримається молодцем, не сумує. Поки що не вірить у 20 років в'язниці, 20 років за ґратами. Олег розраховує в першу чергу, що його обміняють, друге - на зміну ситуації в самій Росії. Пекло не може бути вічним», - сказала сестра Сенцова.

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«Я також не вірю в 20 років, хоча не є оптимістом – я в Росії живу з самого народження, але навіть не будучи оптимістом, я впевнена, що Олегу не доведеться сидіти 20 років», - додала вона.

Кочнєва вважає, що її брата можуть обміняти на російських військовослужбовців або «когось іншого, кого розкриє СБУ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 вересня, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що в Міністерстві закордонних справ РФ не знають, чи ведуться переговори про обмін льотчиці Надії Савченко, режисера Сенцова й активіста Олександра Кольченка на російських військовослужбовців, затриманих в Україні.

25 серпня суд в Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно, за сфальсифікованим звинуваченням у підготовці терактів у Криму.