У МЗС РФ не знають, чи ведуться переговори про обмін Савченко, Сенцова і Кольченка на затриманих російських військових
У МЗС РФ не знають, чи ведуться переговори про обмін льотчиці Надії Савченко, режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка на російських військовослужбовців, затриманих в Україні.
Про це журналістам у Москві сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, відповідаючи на запитання УНІАН, чи ведуться переговори дипломатичними каналами про обмін цих трьох громадян України на російських військовослужбовців Олександра Александрова, Євгена Єрофєєва і Володимира Старкова.
«У мене немає інформації про те, що в практичній площині ведуться переговори з цього приводу», - зазначила Захарова.Читайте також"Великі дядьки грають життями": Рідні ГРУшника Александрова прокоментували його затримання
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Льотчицю Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
За даними адвокатів, Савченко загрожує максимальний строк ув'язнення - 25 років.
25 серпня суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно, за сфальсифікованим звинуваченням у підготовці терактів у Криму.
16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
25 липня прикордонники в Донецькій області затримали російського військовослужбовця Старкова.