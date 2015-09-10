Суд засудив руфера Подрєзова до 2 років і 3 місяців позбавлення волі, решту виправдали

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Про це повідомляє Російська служба BBC.

Таганський районний суд Москви засудив руфера Володимира Подрєзова, що проходить у кримінальній справі про фарбування у синій колір зірки на шпилі висотки на Котельнічеській набережній, до 2 років і 3 місяців колонії загального режиму. Інших чотирьох обвинувачуваних суд виправдав.

З мотивувальної частини вироку судді випливало, що підсудні були визнані винними у хуліганстві.

Раніше ТАСС повідомляв, що "вони визнані винними у хуліганстві та пошкодженні, вчинені за змовою і з мотивів політичної ненависті".

У справі проходили п'ять людей (Олександр Погребів, Ганна Лепьошкіна, Євгенія Короткова, Олексій Широкожухов і Володимир Подрєзов).

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2014 р. український руфер Мустанг встановив на шпилі московської висотки український прапор і частково пофарбував зірку на будівлі в блакитний колір.

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Поліція порушила у зв'язку з цим фактом справу за статтею "вандалізм", яке пізніше перекваліфікувала у "хуліганство". У той же день були затримані четверо молодих людей.

12 вересня Таганський суд Москви прийняв рішення про заочний арешт Мустанга.