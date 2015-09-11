ФСБ Росії затримала ще одного українського військового в окупованому Криму

Про це повідомляє "Крыминформ" з посиланням на прес-службу кримського прикордонного управління.

«До співробітників Прикордонного управління на Перекопському перешийку прийшов військовослужбовець державної прикордонної служби України, який заявив, що прийшов в гості «брататися до своїх пацанів». Боєць перебував у стані алкогольного сп'яніння, у зв'язку з чим прикордонники доставили його в медичний заклад для проведення огляду», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ ФСБ Росії відзвітували, скільки разів прикордонники Криму затримували українських військових

Прикордонники окупованого Криму зазначили, що військовослужбовець безперешкодно пройшов 3 українських блокпости і прийшов на їхню територію.

«На останньому блокпосту вартовий намагався покликати прикордонника, але той гордо заявив «Відчепися!» і продовжив свій шлях», – заявили прикордонники.

Нагадаємо, днями російською ДРГ на кордоні з Кримом було викрадено 39-річного Костянтина Мекшуна з Миколаєва, 20-річного Олександра Орленка з Кіровоградщини і його однолітока Олександра Юрова із Запоріжжя. Всі вони служать у 79-й аеромобільній бригаді.

За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.

Пізніше стало відомо, що викрадених військовослужбовців незабаром можуть повернути Україні.