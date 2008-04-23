Як боротися з дитячим порно і футбольними болільниками?

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО на генеральний директор компанії «Майкрософт Україна» Ерік ФРАНКЕ обговорили пріоритетні напрямки співпраці.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, йшлося, зокрема, про захист прав на інтелектуальну власність в Україні, а також впровадження в Україні соціальних програм «Майкрософт», спрямованих на захист дітей в мережі Інтернет та боротьбу з розповсюдженням дитячої порнографії.

Е.ФРАНКЕ зазначив, що компанія «Майкрософт» готова надати українцям програмне забезпечення, здатне значно поліпшити стан боротьби з цим злом. Зокрема, програми можуть відслідковувати джерело інформації, визначати, куди вона направляється, хто «цікавиться» в мережі дитячим порно тощо. Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що подібна допомога українським правоохоронцям сприятиме посиленню боротьби з дитячою порнографією. Обговорювалася також можливість подальшого навчання працівників міліції для роботи з цим програмним забезпеченням, у тому числі щодо підготовки фахівців для роботи в регіонах.

У зв‘язку з підготовкою до Євро-2012 з боку «Майкрософт» було запропоновано допомогу в програмному забезпеченні, яке дасть змогу вираховувати серед вболівальників осіб, які раніше потрапляли в поле зору міліції через особливо агресивну поведінку під час матчів.

Е.ФРАНКЕ також порушив питання піратських копій програмного забезпечення «Майкрософт», які досить широко використовуються в Україні: за підрахунками фахівців компанії, їх частка серед українських користувачів становить понад 80%. «Я розумію, що досить швидко це питання вирішити нереально, однак просив би приділити йому максимальну увагу», - наголосив представник компанії.

Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що органи внутрішніх справ докладають усіх необхідних зусиль з метою належного попередження та розкриття протиправних діянь, пов’язаних з інтелектуальною власністю. Зокрема, підрозділи боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності ДСБЕЗ МВС України вживають дієвих заходів щодо усунення розповсюдження та використання неліцензійного програмного забезпечення, у тому числі виробництва компанії «Майкрософт».

Ю.ЛУЦЕНКО подякував компанії «Майкрософт» за підтримку в проведенні 15-18 квітня цього року на базі Київського національного університету внутрішніх справ міжнародного навчального семінару з питань боротьби з розповсюдженням порнографії в мережі Інтернет, в результаті якого навчання пройшли 100 представників правоохоронних органів з більш ніж десяти країн світу.

«З огляду на визначені Міністерством пріоритетні напрямки роботи його підрозділів на 2008 рік у нас є значна зацікавленість у розвитку нашого подальшого співробітництва та в отриманні технічної допомоги, зокрема програмного забезпечення, яке дозволяє здійснювати моніторинг мережі Інтернет з метою виявлення розповсюдження дитячої порнографії», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також Ю.ЛУЦЕНКО та Е.ФРАНКЕ під час зустрічі розглянули ряд питань, запланованих на обговорення 20 травня цього року під час зустрічі генерального директора «Майкрософт Корпорейшн» Стіва БАЛМЕРА з прем‘єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, міністром освіти та науки Іваном ВАКАРЧУКОМ та міністром внутрішніх справ.