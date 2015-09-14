У Луганській області затримано "начальника" ізолятора "МВС ЛНР"

Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної прокуратури, у ході проведення досудового розслідування, розпочатого співробітниками управління Служби безпеки України в Луганській області, встановлено, що мешканець Луганська, пенсіонер органів МВС України, обіймав "посаду" начальника ізолятора тимчасового тримання так званого "МВС ЛНР", який розташований на території, що непідконтрольна українській влади. За повідомленням, своїми діями затриманий сприяв діяльності терористичної організації.

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За даним фактом чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України ("створення терористичної групи або терористичної організації або участь у ній) і слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.