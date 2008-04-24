Поживанов відібрав трактори у Дерипаски

Вищий господарський суд України своєю постановою задовольнив касаційну заяву голови Державного комітету України з державного матеріального резерву (Держкомрезерву) Михайла ПОЖИВАНОВА, який вимагав визнати грошові претензії до Харківського тракторного заводу в розмірі 132,4 млн. грн.

Про це повідомляє газета «Комментарии».

Зокрема, ВГСУ скасував рішення нижчої інстанції, яка 26 листопада 2007 р. відхилила левову частку претензій Держрезерву до ХТЗ (122,4 млн. грн.), визнавши лише 9,9 млн. грн. боргу заводу, й направила цей судовий спір на новий розгляд до госпсуду Харківської області.

Можна стверджувати, пише газета, що такий розвиток подій став неприємною несподіванкою для російського мільярдера Олега ДЕРИПАСКИ, який буквально кілька місяців тому «закрив» операцію щодо придбання ХТЗ. Із 132,4 млн. грн., які заявляє Держкомрезерв до відшкодування, 57,8 млн. грн. – вартість матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, «щодо яких було виявлено факти неналежного зберігання». Решта суми – штраф за самовільне використання цього майна комітету й пеня, нарахована за декілька років.

«Якщо зараз ми виграємо першу інстанцію, то за ці гроші ми управлятимемо Харківським тракторним заводом. Заберемо його в систему Держрезерву й забезпечуватимемо всю країну тракторами, - повідомив «Комментариям» М.ПОЖИВАНОВ. - Якщо говорити серйозно, то нас цікавить тільки повернення грошей, які нам винні, а не завод. Якщо ми очолимо комітет кредиторів, ми виставимо майно заводу на аукціон і реалізуємо його».