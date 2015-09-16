Переселенців у Краматорську кличуть на соціальні роботи
13:30, 16 вересня 2015Суспільство
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У Краматорську триває проект з тимчасового працевлаштування переселенців під назвою Cash for work.
Вже 25 переселенців взяли участь у проекті / Фото прес-служби Міноборони
В рамках проекту планується залучення переселенців на 10-денні оплачувані соціальні роботи. Напрямок робіт - некваліфікована праця (фарбування, прибирання). Винагорода за роботу - 2100 грн, повідомляє місцевий сайт 6264.
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Вже 25 переселенців взяли участь у проекті. В планах ще 4 об'єкти - два парки, дві комунальні будівлі. Початок робіт - орієнтовно наступний тиждень. Є 40 вакантних місць.
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