Переселенців у Краматорську кличуть на соціальні роботи

В рамках проекту планується залучення переселенців на 10-денні оплачувані соціальні роботи. Напрямок робіт - некваліфікована праця (фарбування, прибирання). Винагорода за роботу - 2100 грн, повідомляє місцевий сайт 6264.

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Вже 25 переселенців взяли участь у проекті. В планах ще 4 об'єкти - два парки, дві комунальні будівлі. Початок робіт - орієнтовно наступний тиждень. Є 40 вакантних місць.