Порошенко обговорив з Біллом Гейтсом питання імунізації українців від поліомієліту
Президент України Петро Порошенко проінформував Білла Гейтса, благодійний фонд якого займається підтримкою боротьби з поліомієлітом у світі, про заходи, які в цій сфері здійснює Україна.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили питання імунізації населення від поліомієліту, а також питання співпраці з Фондом Гейтса. Порошенко наголосив, що для України дуже важливо зробити все, щоб відновити статус країни без поліомієліту, який Україна мала з 2002 року.
Гейтс подякував за те, що питання боротьби з поліомієлітом перебуває на особистому контролі президента України.
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Співрозмовники також обмінялися думками щодо реформ в Україні. При цьому Порошенко наголосив, що впровадження інновацій та роботу Національної ради реформ в Україні координує колишній керівник офісу компанії «Майкрософт Україна» Дмитро Шимків. Співрозмовники домовилися продовжити діалог під час зустрічі в Нью-Йорку найближчим часом, підкреслюється в повідомленні.
Раніше Порошенко обговорив з Елтоном Джоном діяльність його СНІД-фонду в Україні.