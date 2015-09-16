Порошенко обговорив з Біллом Гейтсом питання імунізації українців від поліомієліту

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, співрозмовники обговорили питання імунізації населення від поліомієліту, а також питання співпраці з Фондом Гейтса. Порошенко наголосив, що для України дуже важливо зробити все, щоб відновити статус країни без поліомієліту, який Україна мала з 2002 року.

Гейтс подякував за те, що питання боротьби з поліомієлітом перебуває на особистому контролі президента України.

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Співрозмовники також обмінялися думками щодо реформ в Україні. При цьому Порошенко наголосив, що впровадження інновацій та роботу Національної ради реформ в Україні координує колишній керівник офісу компанії «Майкрософт Україна» Дмитро Шимків. Співрозмовники домовилися продовжити діалог під час зустрічі в Нью-Йорку найближчим часом, підкреслюється в повідомленні.

Раніше Порошенко обговорив з Елтоном Джоном діяльність його СНІД-фонду в Україні.