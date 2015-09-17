По всій території України сьогодні буде сухо і тепло

Про це повідомляє Гідрометцентр. Згідно з повідомленням, температура повітря встановиться на рівні від +22 до +32.

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У східних областях очікується температура від +22 до +26, у західних - від +25 до +32, у центральних - від +23 до +27, у південних - від +25 до +27, у північних - від +23 до +27.

У Києві без опадів, температура вночі від +14 до +16, вдень від +26 до +28.