По всій території України сьогодні буде сухо і тепло
08:47, 17 вересня 2015Суспільство
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Сьогодні, 17 вересня, в Україні погода буде без опадів. На всій території країни збережеться тепла погода.
У Києві без опадів / flickr.com/photos/little_krawler
Про це повідомляє Гідрометцентр. Згідно з повідомленням, температура повітря встановиться на рівні від +22 до +32.
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У східних областях очікується температура від +22 до +26, у західних - від +25 до +32, у центральних - від +23 до +27, у південних - від +25 до +27, у північних - від +23 до +27.
У Києві без опадів, температура вночі від +14 до +16, вдень від +26 до +28.
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