По всій території України сьогодні буде сухо і тепло

08:47, 17 вересня 2015
Суспільство
73 0

Сьогодні, 17 вересня, в Україні погода буде без опадів. На всій території країни збережеться тепла погода.

flickr.com/photos/little_krawler

Про це повідомляє Гідрометцентр. Згідно з повідомленням, температура повітря встановиться на рівні від +22 до +32.

Читайте такожСиноптики пообіцяли українцям теплі осінь та зиму

У східних областях очікується температура від +22 до +26, у західних - від +25 до +32, у центральних - від +23 до +27, у південних - від +25 до +27, у північних - від +23 до +27.

У Києві без опадів, температура вночі від +14 до +16, вдень від +26 до +28.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter