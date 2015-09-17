У лікарнях Краматорська очікується поповнення лікарських кадрів

Про це повідомив завідувач міськздравом Ігор Михайлов, передає kramatorsk.info. За його словами, в 2015 році в системі охорони здоров'я Краматорська налічується 57 лікарів-інтернів.

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Для порівняння: у Дружківці інтернатуру зараз проходять лише 8, а в Слов'янську - 12 осіб. Ігор Михайлов заявив: є надія, що більшість інтернів по закінченню практики продовжать роботу в Краматорську.

До речі, один із цих інтернів, яка прибула в місто з Луганська, планує спеціалізуватися на дитячій офтальмології. Проте у міністерстві охорони здоров'я досі чимало вакансій. Так, Краматорську, як і раніше, не вистачає сімейних і дитячих лікарів, є вакансії за спеціальністю "патологоанатом".