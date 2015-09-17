У лікарнях Краматорська очікується поповнення лікарських кадрів
Краматорськ став своєрідним регіональним лідером по медичних фахівцях, які готуються приступити до роботи.
Про це повідомив завідувач міськздравом Ігор Михайлов, передає kramatorsk.info. За його словами, в 2015 році в системі охорони здоров'я Краматорська налічується 57 лікарів-інтернів.
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Для порівняння: у Дружківці інтернатуру зараз проходять лише 8, а в Слов'янську - 12 осіб. Ігор Михайлов заявив: є надія, що більшість інтернів по закінченню практики продовжать роботу в Краматорську.
До речі, один із цих інтернів, яка прибула в місто з Луганська, планує спеціалізуватися на дитячій офтальмології. Проте у міністерстві охорони здоров'я досі чимало вакансій. Так, Краматорську, як і раніше, не вистачає сімейних і дитячих лікарів, є вакансії за спеціальністю "патологоанатом".