Крадії нафти проклали кілометрову трубу, орендували будинок і АЗС

Співробітники Управління СБУ у Луганській області спільно із працівниками служби безпеки Лисичанського районного нафтопровідного управління затримали жителів Попасного - учасників організованого злочинного угруповання, що займалося крадіжками нафти з магістрального нафтопроводу “Самара-Лисичанськ”.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ у Луганській області, для здійснення системного незаконного відбору сировини зловмисники спеціально орендували будинок, присадибна ділянка якого межувала з річкою Айдар, по дну якого проходить нафтова магістраль.

Правопорушники обладнали так звану “врізку” і протягнули від неї власну трубу довжиною понад кілометр у двір орендованого будинку. Туди зловмисники заїжджали мікроавтобусом зі спеціальною ємністю для нафти, а потім відвозили сировину на одну із непрацюючих автозаправних станцій, де збували постійним покупцям.

На момент затримання нафтокрадіїв зі сховища АЗС було вилучено 23 тонни нафти, які було передано Лисичанському нафтопровідному управлінню.

Двоє з учасників угруповання раніше відбули значні терміни покарання у місцях позбавлення волі. Тепер щодо нафтокрадіїв порушено кримінальну справу за ч.5 ст.185 (крадіжка у великих розмірах організованою групою) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.