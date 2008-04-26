Сьогодні 22-а річниця трагедії на Чорнобильській АЕС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у поминальному молебні та церемонії покладання квітів до Меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

Як повідомляє прес-служба глави держави, заходи відбулися у Києві до 22-ї річниці Чорнобильської аварії.

У поминальних заходах взяли участь Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, громадські та політичні діячі, ліквідатори аварії на ЧАЕС, родичі загиблих.

У пам`ять про загиблих митрополит Київський і всієї України Володимир (САБОДАН) провів поминальний молебень. Учасники заходу запалили свічки біля Меморіалу.

Під 22 удари дзвонів присутні вшанували пам`ять загиблих хвилиною мовчання.

Після цього Президент встановив свічку в пам`ять про загиблих у Храмі Входу Господнього в Єрусалим (Чорнобильська церква).