У Гонконзі піднято ”Нафтогаз-67”

Затонуле в акваторії Гонконгу українське судно "Нафтогаз-67" підняте сьогодні на поверхню за допомогою найбільшого в Азії плавучого крана "Хуа тянь лун", передає кореспондент ІТАР-ТАРС з Гонконгу.

Аварія сталася 22 березня в протоці поблизу острова Лантау в результаті зіткнення з великотоннажним китайським сухогрузом "Яохай". З 25 членів екіпажа "Нафтогазу-67" семеро були врятовані. Водолазами знайдені тіла лише трьох українських моряків.

Після підйому планується оглянути всі внутрішні приміщення буксира, недоступні раніше підводникам, де можуть знаходитися тіла 15 чоловік з числа зниклих.