Черневі ціни на американську нафту досягли історичного максимуму

Нафтові котирування на азіатських торгах сьогодні досягли рекордної позначки в 119,93 дол. за барель, оскільки страйк на британському нафтопроводі і спалах насильства в Нігерії, а також наявна напруженість між США і Іраном, викликали побоювання з приводу можливих перебоїв з поставками нафти на світовий ринок, передає Reuters.

Червневі ф`ючерси на американську легку нафту подорожчали на 0,86 дол. до 119,38 дол. за барель. На електронних торгах вони досягли історичного максимуму в 119,93 дол. за барель.

Червневі ф`ючерси на індикативний сорт нафти Brent виросли на 0,97 дол. до 117,31 дол. за барель.

"Занепокоєння через поставки нафти викликала зростання котирувань. Поставки були припинені після нападу бойовиків у Нігерії і страйку нафтовиків. Страйк на НПЗ Грейнджмаут в Шотландії викликав серйозні перебої в поставках з Північного моря", - сказав Девід МУР з Commonwealth Bank of Australia.

Нафтопровід Фортіс, що транспортує мало не половину всієї британської нафти, а саме 700 тис. барелів на добу, в неділю припинив роботу через страйк на сусідньому НПЗ Грейнджмаут у Шотландії, повідомив оператор "труби" BP. Нафтовики виступили з вимогою перегляду пенсійних угод.

Даний НПЗ належить міжнародному хімічному концерну Ineos і виробляє десяту частину всього бензину і дизельного палива в Британії. Крім того, він забезпечує електроенергією належить компанії BP завод, що переробляє нафту із 70 родовищ у Північному морі. Влада заспокоїла, що загалом країна не зазнаватиме проблем з паливом, проте попередила, що окремі регіони можуть зазнати певної нестачі пального.

У Нігерії озброєні люди застрелили п`ятьох поліцейських і захопили зброю під час нальоту на поліцейську дільницю в нафтовидобувному регіоні. За два дні до того через напади на трубопроводи і страйки лідери нафтовидобутку в Нігерії Exxon Mobil і Royal Dutch Shell Вантажний корабель США, найнятий американськими збройними силами, у п`ятницю був змушений обстріляти човни, які, як припустили американські військові, належали Ірану. Торік тертя між США і Іраном - членом ОПЕК - вже призводили до зростання цін на нафту.