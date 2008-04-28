Погода на 29 квітня - 3 травня

Завтра у північних, центральних та східних областях місцями сильний дощ, на півдні окремі пориви вітру 15-20 м/с, по всій Україні подекуди грози.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Часом дощ, місцями гроза, у північних, центральних та східних областях подекуди сильний дощ. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, у південних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на півдні до 12°; вдень 10-15°, у східних областях та на Приазов`ї до 18°; в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

30 квітня - 1 травня в Україні хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень місцями грози, лише вночі 30 квітня у південній частині , а 1 травня в Україні без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний з переходом у південній частині та на Закарпатті на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 30 квітня 14-19°, у північних та східних областях 12-17°, 1 травня 16-21°, у південній частині та на Закарпатті до 23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

2 травня в Україні вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі, місцями грози; 3 травня без опадів, лише вдень у західних областях, південній частині та Приазов`ї невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 4-10° тепла, на узбережжі до 11°; вдень 2 травня 16-21°, 3 травня 13-19°, на крайньому півдні до 21°.

У Києві завтра буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці сильний, вдень помірний дощ, подекуди з грозою. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 12-14°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області 30 квітня - 1 травня хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень місцями грози, лише вночі 1 травня без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла; вдень 30 квітня 12-17°, 1 травня 16-21°.

2 - 3 травня у столичному регіоні без істотних опадів, лише вдень 2 травня невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 2 травня 16-21°, 3 травня 14-19°.