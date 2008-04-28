За штурвалом вертольота, що зазнав катастрофи, був досвідчений льотчик

Основною версією катастрофи вертольота Мі-8 над Чорним морем, в якій загинули 20 чоловік, вважається помилка пілота. Про це повідомляє телеканал "Інтер" з посиланням на представників Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

Разом з тим, представники "Чорноморнафтогазу" спростували інформацію, що з`явилася раніше, про те, що за штурвалом вертольота був льотчик-стажист.

Як передає "Інтер", зараз до місця катастрофи відправився плавучий 150-тонний кран, який повинен підняти уламки вертольота, що розбився. Вдень на місці аварії працювали водолази, вони шукали уламки, які можуть допомогти встановити причини катастрофи.