За штурвалом вертольота, що зазнав катастрофи, був досвідчений льотчик
21:02, 28 квітня 2008Суспільство
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"Чорноморнафтогаз" спростовує чутки
Основною версією катастрофи вертольота Мі-8 над Чорним морем, в якій загинули 20 чоловік, вважається помилка пілота. Про це повідомляє телеканал "Інтер" з посиланням на представників Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".
Разом з тим, представники "Чорноморнафтогазу" спростували інформацію, що з`явилася раніше, про те, що за штурвалом вертольота був льотчик-стажист.
Як передає "Інтер", зараз до місця катастрофи відправився плавучий 150-тонний кран, який повинен підняти уламки вертольота, що розбився. Вдень на місці аварії працювали водолази, вони шукали уламки, які можуть допомогти встановити причини катастрофи.
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