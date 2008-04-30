Київ в 2008-2009 рр. введе на 61 вулиці односторонній рух

У 2008-2009 рр. на 61 вулиці Києва введуть односторонній рух. Про це повідомив сьогодні журналістам голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, передає кореспондент УНІАН.

«61 вулицю буде переведено в односторонній рух. Нашим шляхом зараз намагається йти Москва. Іншого виходу немає, і це буде дуже зручно для автолюбителів. Але головним чином мене хвилює громадський транспорт», - відзначив він.

За словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, односторонній рух не тільки збільшить пропускну спроможність вулиці на 30%, а й дасть змогу зробити на вулицях спеціальні окремі смуги для руху громадського транспорту. «Це дає змогу йому (громадському транспорту – УНІАН) швидше діставатися зупинок, зберігати інтервали руху. Ми також додамо на більш популярні маршрути автобусів, ми купуємо 700 нових автобусів і тролейбусів і суттєво натиснемо на мережу, щоб посунути маршрути», - повідомив він.

Як відзначив Д.БАСС, пілотними із впровадження одностороннього руху стали вулиці Саксаганського і Жилянська, до кінця травня планується перевести на односторонній рух вулиці Червоноармійську і Горького. «Єдина проблема існує з припаркованими автомобілями. Зараз ми відпрацьовуємо це питання з ДАІ – аби на кожному маршруті був бодай один патрульний автомобіль, який би прибирав припарковані автомобілі, бо тому самому тролейбусу об`їхати ці автомобілі інколи дуже складно», - відзначив він.

За даними «Київавтодору», 61 вулиця, які планується перевести на односторонній рух в 2008-2009 рр., розташована в п’яти районах Києва, їх загальна довжина - 47,2 км.