Україномовні тести з математики обрали 68% учасників

Дані міністерства освіти

Серед тих, хто виявив бажання складати тест із математики, 68% учасників обрали тести українською мовою, 31% - російською. Про це агентству УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства освіти та науки України. Також 94 учасники зовнішнього незалежного оцінювання обрали молдовську мову. Деякі учасники тестування виявили бажання отримати переклад завдань угорською та румунською мовами. Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Україні проводилось зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтів з математики.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter