Джип виїхав на трамвайну зупинку і на смерть збив 6 людей
20:27, 02 травня 2008Суспільство
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Серед них, щонайменше, 2 дітей
|Фото Медіа групи «Объектив»
Крім того, травмовано кількох людей, яких доправлено до лікарні, повідомив кореспонденту УНІАН начальник Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації Валерій ЛЮТИЙ.
За його словами, водій порушив правила, рухаючись по трамвайній колії, і, не виключено, що був у нетверезому стані.
Особу водія встановлено, він затриманий і в Леніському райвідділі міліції дає свідчення правоохоронцям, повідомив В.ЛЮТИЙ.
Він зазначив, що за 20 років роботи в правоохоронних органах такого ДТП не пригадує.
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