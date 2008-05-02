Джип виїхав на трамвайну зупинку і на смерть збив 6 людей

Сьогодні близько 18.00 на вулиці Полтавський шлях джип «Міцубіші» виїхав на трамвайну зупинку «Вул. Червоноармійська» в районі Південного вокзалу і насмерть збив 6 осіб, серед них, щонайменше, 2 дітей.

Крім того, травмовано кількох людей, яких доправлено до лікарні, повідомив кореспонденту УНІАН начальник Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами Харківської обласної державної адміністрації Валерій ЛЮТИЙ.

За його словами, водій порушив правила, рухаючись по трамвайній колії, і, не виключено, що був у нетверезому стані.

Особу водія встановлено, він затриманий і в Леніському райвідділі міліції дає свідчення правоохоронцям, повідомив В.ЛЮТИЙ.

Він зазначив, що за 20 років роботи в правоохоронних органах такого ДТП не пригадує.