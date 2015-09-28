Цьогоріч премію Вацлава Гавела отримала російська правозахисниця

Премію 88-річна Алексєєва отримала сьогодні на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі, передає Радіо Свобода.

Алексєєва приєдналася до радянського дисидентського руху 1960-х. Була змушена емігрувати до США в 1977-му У 1989 році вона повернулася в Росію і продовжила правозахисну діяльність.

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Премію імені Вацлава Гавела присуджують за видатну громадську активність у сфері захисту прав людини.

Премія у розмірі 60 тис. євро була заснована у пам'ять про останнього президента Чехословаччини і першого президента незалежної Чехії, правозахисника та драматурга Вацлава Гавела.