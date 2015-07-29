На Донбасі загинула щонайменше тисяча росіян, серед яких багато військових - російський правозахисник

На Донбасі загинули щонайменше тисяча громадян РФ, серед яких велика кількість військовослужбовців.

Про це співробітник російського правозахисного товариства "Меморіал" Сергій Кривенко заявив сьогодні в інтерв'ю агентству dpa, повідомляє Deutsche Welle.

За оцінками московських правозахисників, у ході боїв на сході України загинули сотні російських громадян.

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"Йдеться, ймовірно, навіть про тисячу загиблих. Може, більше", - сказав Кривенко.

За словами Кривенка, який також є членом Ради при президенті РФ із розвитку громадянського суспільства і прав людини, серед загиблих велика кількість військовослужбовців. Йому самому відомий не один випадок, коли російські солдати загинули або потрапили в полон під час боїв на підконтрольних терористам територіях Донецької та Луганської областей, зазначив Кривенко.

Загальну кількість російських солдатів на Донбасі він оцінює на рівні 6 тисяч осіб. Українська влада налічує від 8 до 11 тисяч осіб, йдеться в повідомленні агентства.

Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що в Україні немає російських військових. При цьому в травні цього року він вніс зміни до переліку відомостей про державну таємницю, розпорядившись зараховувати до неї інформацію про втрати особового складу збройних сил у мирний час у період проведення спеціальних операцій".

Між тим, згідно з результатами опитування "Левада-центру", оприлюдненими 28 липня на сайті організації, 52% росіян, вважають, що на Донбасі немає російських військ. Позитивно на це питання відповіли 26% опитаних, 22% вагалися з відповіддю.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Із середини квітня 2014 року в Луганській та Донецькій областях триває антитерористична операція.

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У Міноборони України повідомляли, що за час проведення АТО загинули близько 2 тис. 300 військовослужбовців Збройних сил, 270 зникли безвісти. Крім того, за інформацією Генштабу ЗСУ, на кордоні України з Росією перебувають близько 52 тис. російських військових, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей - 8-9 тис.

За останніми даними ООН, в Україні за 15 місяців збройного конфлікту загинули майже 7 тис. осіб.

Президент Петро Порошенко заявив, що кількість загиблих на Донбасі цивільних і військових осіб уже наближається до 9 тис.