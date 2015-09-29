Україна дебютувала на мистецькому фестивалі "Passion For Freedom" у Лондоні одразу з двома нагородами

Як повідомили УНІАН у посольстві України у Великій Британії, це був дебют українських митців на даному мистецькому форумі, і з чотирьох представлених на ньому робіт дві удостоєні нагород.

Зокрема, друге місце здобула скульптура Дмитра Іва «Жага Свободи».

«Фігура жінки, сформована із чотирьох тисяч стальних ланцюгів, ніби здіймається у повітря, кидаючи виклик гравітації», - так описано в повідомленні цю роботу.

Документальний фільм «Сильніше, ніж зброя» групи Вавилон’13 отримав бронзову нагороду в номінації кіно. Продюсер Вавилон’13 Марко Супрун на церемонії у галереї Mall Galleries присвятив нагороду українському кінорежисеру Олегу Сенцову та іншим українським громадянам, яких незаконно утримують у в’язницях в Росії.

«Твори українських митців, представлені на фестивалі, відображають російську агресію проти України – анексію Криму, гібридну війну на Донбасі та незаконне утримання українців в Росії», – йдеться у повідомленні.

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Британська художниця українського походження Ольга Браун присвятила свою роботу «Надія Савченко. Заручниця Путіна» українці жінці-пілоту.

«У недемократичних судах Росії немає жодної надії на справедливість. Надія Савченко фактично стала заручником режиму Путіна. Її ім’я символізує Надію і для українців вона стала символом надії у боротьбі за свободу та мир», - розповіла мисткиня про свою роботу.

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Наталія Формоза представила картину «Керченський міст», де описує російську агресію проти України.

«Втрачаючи території, окровлена Україна розплачується за прагнення бути вільною від сусіда-агресора. Я написала цю картину коли Росія анексувала Крим. Не знали тоді, що найгірше ще попереду – тисячі українців втратять життя. Для мене як жінки, російська агресія проти України нагадує брутальне зґвалтування. Я відчуваю майже фізичну біль, спостерігаючи за тим, що відбувається на моїй Батьківщині», - зазначила вона.

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7-ий Щорічний Мистецький Фестиваль «Passion For Freedom» проходив у лондонській галереї Mall Galleries і був присвячений відстоюванню прав людини та свободи самовираження через мистецтво.