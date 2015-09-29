Завтра в Києві очікується "штормовий" вітер

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за інформацією Українського гідрометеорологічного центру вдень 30 вересня у Києві спостерігатимуться пориви вітру 15-18 м/с.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації попереджає про виникнення небезпеки, пов’язаної з природними явищами, та надає рекомендації в разі посилення вітру.

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Так, зазначається у повідомленні, при сильному вітрі всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Киянам рятувальники радять: "якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель; у разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті".

Також в управлінні нагадують, що «загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель: «уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку».

«Перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його і вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети», - зауважують у КМДА та радять про падінні дерев, гілок, травмування людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.